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«Унесенных ветром» вернули на экраны

«Унесенных ветром» вернули на экраныКадр: «Унесенные ветром»

Стриминговый сервис HBO Max вернул для показа фильм «Унесенные ветром», к нему добавят контекст и дисклеймер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Теперь перед показом фильма зрителей предупредят, что картина неоднократно вызывал споры из-за романтизирования рабовладельческого Юга, рабства, а также стереотипного изображения темнокожих персонажей. При этом отмечается, что доступность классических голливудских фильмов без цензуры важна, так как это может побудить зрителей задуматься о своих ценностях.

HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. После этого критики предрекли США начало «культурных чисток».

Кинокартина «Унесенные ветром» вышла на экраны в 1939 году. Она стала одним из первых полностью цветных фильмов и завоевала восемь «Оскаров».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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