Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

Алексей Вольцев

Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Реут позднее сообщил РИА Новости, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией.

"Да, всю урну опечатали", - сказал Реут, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Реут сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.