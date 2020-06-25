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В 2020 году ЕГЭ будут сдавать 714 тысяч участников – Музаев

В 2020 году ЕГЭ будут сдавать 714 тысяч участников – Музаев

В 2020 году Единый государственный экзамен будут сдавать 714 тысяч участников, сообщил врио главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Он уточнил, что в их числе 621 тысяча выпускников этого года.

Музаев напомнил, что аттестаты в школах были выданы по итоговым оценкам и многие участники, которые не собирались поступать в вузы, отказались от участия в ЕГЭ.

Он уточнил, что количество пунктов проведения экзамена осталось прежним – 5728 ППЭ.

«Нас радует, что количество ППЭ не увеличено, это нагрузка на субъекты, на специалистов, которые участвуют в экзаменах, их у нас 289 тысяч. Мы разбили самый большой экзамен – русский язык – на два дня, и часть экзаменов рекомендовали так же провести: разбить потоки, если это необходимо в том или ином субъекте. Перенести часть ребят на резервные дни», – сказал Музаев.

Он уточнил, что к процедуре проведения ЕГЭ будет привлечено 12 тысяч медицинских работников.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.

# Общество
По материалам: edu.ru

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