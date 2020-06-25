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В Баня-Луке в ближайшие два года достроят русско-сербский храм

В Баня-Луке в ближайшие два года достроят русско-сербский храм
Завершить строительство русско-сербского храма Преображения Господня в Баня-Луке в Республике Сербской планируется в ближайшие два года, представители республики рассчитывают на визит российского президента по этому случаю, сказал РИА Новости представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В главном городе Республики Сербской в настоящее время реализуется проект российско-сербского культурного центра и пятикупольного храма в русском архитектурном стиле на площади в 6,5 тысячи квадратных метров.

"В Баня-Луке строится православный храм, этот храм будет являться репликой храма, который был в Кремле. Планируется, что строительство будет завершено в ближайшие два года. Когда нам удастся все завершить, надеемся, что будет возможность принять Владимира Путина. Для нас это было бы исторической датой", - отметил Додик.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в среду посетил парад Победы в Москве. После мероприятия он встретился с президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

# Россия
По материалам: ria.ru

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