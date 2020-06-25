В Еврокомиссии недовольны поправкой о приоритете Конституции России

Алексей Вольцев

Поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства РФ. С таким заявлением выступил сегодня, 25 июня, в Брюсселе представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«Есть разные поправки … Одна из них нам особенно интересна. Речь идет о поправке, которая ставит Конституцию России над международным правом и решениями международных судов. Эта поправка, по оценке Венецианской комиссии, не соответствует международным обязательствам РФ», — сказал он.

Как сообщало ИА Newstes , по данным опроса ВЦИОМ, поправку о приоритете Конституции над международным правом считают важной 74% россиян. Закон о поправках в Конституции РФ одобрили Госдума, Совет Федерации, заксобрания всех регионов, а Конституционный суд не нашел в нем нарушений и несоответствий, его подписал президент РФ Владимир Путин. На 1 июля в России назначено всенародное голосование.