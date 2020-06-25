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В Госдуму внесли законопроект о праве получать абонентские номера в собственность

В Госдуму внесли законопроект о праве получать абонентские номера в собственность

Пользователям предлагают дать право быть собственниками выделенных им абонентских номеров с правом дальнейшего распоряжения ими. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

В настоящее время абонентский номер по своей природе не является самостоятельным видом имущества, отмечают авторы проекта. В связи с этим абонент не выступает в качестве собственника.

«Вопрос сохранения и дальнейшего использования абонентского номера становится особенно актуальным, если человек, к примеру, ведёт популярный канал в социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведёт онлайн-бизнес или же попросту имеет аккаунт с большим количеством подписчиков», -  говорится в пояснительной записке.

Разработчики отметили, что, лишившись по какой-либо причине абонентского номера, человек  может потерять доступ к своему аккаунту. Дальнейшее восстановление или переоформление номера может занять некоторое время, вызвать определённые трудности.

«Учитывая вышеизложенное, данный законопроект направлен на обеспечение прав пользователей мобильной связи, закрепляя за ними возможность выступать своего рода собственниками в отношении выделенных им абонентских номеров с правом дальнейшего распоряжения ими», — указано в пояснении. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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