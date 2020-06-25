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В Кабмине назвали сумму нанесенного ущерба инфраструктуре из-за паводков

В Кабмине назвали сумму нанесенного ущерба инфраструктуре из-за паводков
Сильные паводки на западе Украины уже повлекли ущерб инфраструктуре на более 200 млн гривен. Объекты инфраструктуры повреждены в четырех областях страны.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, непогода вызвала повреждение или разрушение объектов инфраструктуры в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
"По предварительным оцениванием, где-то 234 млн гривен нанесено убытков по этим областям", - заявил Криклий.

Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили сильные паводки, вызванные обильными дождями. Мощные потоки воды вызвали повреждение или разрушение дорог, мостов, газопроводов и других важных объектов.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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