В Кабмине назвали сумму нанесенного ущерба инфраструктуре из-за паводков

Анастасия Иванова

Сильные паводки на западе Украины уже повлекли ущерб инфраструктуре на более 200 млн гривен. Объекты инфраструктуры повреждены в четырех областях страны.Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.По его словам, непогода вызвала повреждение или разрушение объектов инфраструктуры в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях."По предварительным оцениванием, где-то 234 млн гривен нанесено убытков по этим областям", - заявил Криклий.Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили сильные паводки, вызванные обильными дождями. Мощные потоки воды вызвали повреждение или разрушение дорог, мостов, газопроводов и других важных объектов.