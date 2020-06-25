В Краснодарском крае открываются туристические объекты и рестораны

Анастасия Иванова

Отдыхать на курортах Краснодарского края станет комфортнее и интереснее. С 27 июня в регионе возобновят работу стационарные заведения общепита и объекты показа, восстановится межмуниципальное транспортное сообщение.

ВОЗОБНОВЯТСЯ АВИАРЕЙСЫ МЕЖДУ КРАСНОДАРОМ И СОЧИ

На заседании регионального оперативного штаба принят ряд решений по снятию ограничительных мероприятий. Как заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев, этому способствует стабильная эпидемиологическая обстановка в крае: количество новых случаев заражения продолжает снижаться.

С 27 июня будет разрешена работа транспортных организаций и предпринимателей, осуществляющих межмуниципальные пассажирские перевозки, включая авиационное сообщение между Краснодаром и Сочи.

ЗАРАБОТАЮТ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА И СТАЦИОНАРНЫЙ ОБЩЕПИТ

По словам Кондратьева, турпоток в Краснодарский край ежедневно увеличивается. Только за последние сутки в Сочи прибыло 56 рейсов (порядка 9000 чел.), в Анапу – 27 рейсов (4000 чел.), в Геленджик – 6 авиарейсов. Только в Сочи на текущий момент находится около 30 тыс. отдыхающих.

Чтобы у туристов было больше возможностей для полноценного отдыха, с 27 июня разрешат работу океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе, зоопарка и объектов туристического показа. Присутствующий на заседании штаба представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что дельфинарий сможет работать не более чем на 10% своей вместимости.

Также с 27 июня разрешена работа ресторанов, кафе и других заведений общепита, имеющих самостоятельное или встроенное помещение с отдельным входом с улицы. Общепит может возобновить прием посетителей при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Время работы ресторанов и кафе будет ограничено: с 7.00 до 0.00 часов.

Возобновляется работа фитнесс центров (без ограничения площади, без бассейнов и зон питания, только для индивидуальных тренировок), услуг стоматологии и риэлторских услуг.