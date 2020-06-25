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В Мексике число жертв землетрясения достигло десяти человек

В Мексике число жертв землетрясения достигло десяти человек
Армейские подразделения, занятые в спасательных операциях в штате Оахака, извлекли из-под завалов тела трех человек, сообщило издание Milenio со ссылкой на представителя управления гражданской защиты.

Ранее было известно как минимум о семи погибших. Таким образом, общее число жертв произошедшего 23 июня землетрясения достигло 10.

"Армейские подразделения обнаружили под завалами дома в Осолотепеке тела двух мужчин, еще один человек погиб в Сола-де-Вега в результате оползня", - сообщает издание. Один из погибших, по данным Milenio, 15-летний подросток.

Ранее губернатор штата Оахака Алехандро Мурат сообщал о семи погибших жителях региона.


Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита. По данным Национальной сейсмологической службы, после этого были зафиксированы более 1,5 тысячи повторных толчков, самый мощный из которых магнитудой 4,6.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико - не сообщили о серьезных разрушениях.

# В мире
По материалам: ria.ru

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