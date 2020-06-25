В Минюсте назвали самые популярные детские имена в 2020 году

Алексей Вольцев

Самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и Софья.Об этом в Facebook сообщает Министерство юстиции Украины."Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и София. В большинстве регионов эти имена были наиболее распространенными в течение этого года", - говорится в сообщении.Также родители больше отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.Среди женских имен довольно популярными были Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.