В Москве деловая активность превысила докризисные показатели

Лидия Мартынова

Деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас уровень деловой активности столичных предприятий не просто вернулся к докризисному уровню, но и превысил его. Мы видим положительную динамику — и по сравнению с предыдущим годом, и с весьма успешным началом этого года», — уточнил Ефимов.

По данным правительства Москвы, среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели 23—29 марта, а уровень аналогичного периода прошлого года он превышает на 35%.

В департаменте экономической политики и развития города указывают, что после снятия ограничений восстанавливаются и наиболее пострадавшие от пандемии отрасли: по итогам прошедшей недели их оборот превысил докризисный уровень на 22,2% и составил 7,35 млрд рублей за неделю.

Как подчеркнул Ефимов, при этом объем просроченной задолженности в столичных банках остается стабильным, что говорит о качестве кредитных портфелей и нормальном финансовом положении москвичей, которые не допускают нарушении графиков платежей.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по данным ЦБ,в мае объем кредитов физическим лицам, выплаты по которым были просрочены, увеличился сразу на 3%. Регулятор отмечал, что что рост просрочки на 25 млрд рублей оказался выше значений последних 3 лет.