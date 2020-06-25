В отелях Анапы заканчиваются места

Алексей Вольцев

Туры в Анапу раскупают как «горячие пирожки». Бронирования, по словам туроператоров, идут с опережением прошлогодних значений в среднем на 30%. В популярных отелях намечается дефицит мест на вторую половину июля и август, чартеры заполнены на 100%. Эксперты рассказали, в какие отели едут туристы и сколько платят за отдых?

СПРОС НА АНАПУ ВЫРОС НА 40%

Туроператоры характеризуют текущие продажи Краснодарского края так: началась новая волна спроса, объемы уже превышают значения аналогичного периода прошлого года. Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», оценивает рост продаж за неделю в 30-40%.

В компании TUI Россия тоже довольны объемами. «После официального открытия курортов идет активный рост числа бронирований. По состоянию на сегодня загрузка отелей - от 20 до 50% в зависимости от отеля. При этом каждый день в отелях идут большие заселения, и загрузка постоянно растет. Дефицита мест пока нет, но скоро начнет ощущаться», - рассказали в пресс-службе туроператора.

Активно идут продажи и в компаниях ANEX Tour, «Интурист».

В ОТЕЛЯХ АНАПЫ НАМЕЧАЕТСЯ ДЕФИЦИТ МЕСТ НА ВЫСОКИЕ ДАТЫ

Эксперты говорят, что мест в популярных отелях становится все меньше. «И если номера категории «стандарт» еще можно забронировать, то семейные номера и номера высокой категории в хороших отелях, работающих по системе «Все включено», найти все сложнее», - поделились наблюдениями в пресс-службе «Интурист».

Отчасти причина в том, что еще не все отели открылись, и рост спроса вытекает в дефицит. «Думаю, к середине июля уже все отели будут работать и спрос распределится», - говорит Сергей Ромашкин.

Мария Лещева, директор по маркетингу сети «1001 Тур», фиксирует аналогичную картину продаж: Анапа пользуется высокой популярностью. «Чартерные борта на некоторые особо востребованные даты уже заполнены, в популярных отелях, особенно с высоким уровнем сервиса и хорошей инфраструктурой, также наблюдаются остановки продаж на высокие даты», - рассказывает Мария Лещева.

По словам наблюдателей, запросы на отдых в Анапе в основном приходят от туристов с маленькими детьми, молодежи, а также от людей пенсионного возраста. «Этот курорт отличается длинными песчаными пляжами и пологим входом в воду, да и цены на отдых и развлечения доступнее, чем в Сочи. Любовь туристов к Анапе вполне объяснима», - говорит г-жа Лещева.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В АНАПЕ

Что касается предпочтений клиентов, то востребовано все - от мини-гостиниц до отелей высоко категории.

В первую очередь, по словам специалистов, при выборе отеля туристов интересует близость инфраструктуры: сетевых магазинов, парков, общественного транспорта для путешествия по различным пляжам Анапы. И даже пляжная линия отеля отходит на второй план - спросом пользуются и гостиницы, расположенные в 10 минутах ходьбы от пляжа.

«Сейчас мы видим четко разграниченные три категории спроса», - говорит Мария Лещева. Первая - это совсем бюджетный отдых в мини-гостиницах, расположенных в удалении от пляжей. Стоимость таких туров варьируется в пределах от 28 тыс. руб. до 35 тыс. руб. на двоих за неделю отдыха с перелетом из Москвы. Питание в эту стоимость не входит, отель соответствует уровню 1-2*. «Эту категорию выбирают примерно 25% наших туристов», - рассказывает Мария Лещева.

Категория «комфорт» - это отели уровня 2*-3*, а также пансионаты на 1-2 линии моря. В таких турах предусмотрен тип питания «полупансион» или трехразовое питание. Неделя отдыха в такой гостинице плюс перелет обходятся туристам в 55тыс. – 70тыс. руб. на двоих взрослых. «40% туров приходятся именно на этот ценовой диапазон», - рассказывает Мария Лещева из «1001 тур».

И третья категория размещения - современные отели 4*-5*, отвечающие всем мировым стандартам отдыха. Зачастую эти гостиницы работают по системе «все включено», в них есть анимация, красивая ухоженная территория, детские развлечения, обязательно наличие бассейна и даже не одного. Турпакеты в такие отели начинаются от 85 тыс. руб. за неделю отдыха и выше (питание «все включено» и перелет из Москвы). «35% наших клиентов выбирают отдых повышенной комфортности. Примеры таких отелей: Dacha Del Sol 4*, Alean Family Resort 4* и др.», - пояснила г-жа Лещева.

КАК ТУРИСТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЕХАТЬ В АНАПУ

Говоря о соотношении в продажах полных пакетов и наземного обслуживания, эксперты отметили, что в целом преобладает бронирование только наземки, однако все зависит от региона. «В предложении TUI представлены пакеты с перелетом на регулярных рейсах (туры GDS), соотношение с наземным обслуживанием примерно 30% на 70%. То есть наземки больше», - рассказали в пресс-службе TUI.

В компании «Интурист» конкретизировали: туристы из Москвы и Санкт-Петербурга в основном покупают пакетный тур (30% и 20% соответственно только наземное обслуживание), у туристов из Казани одинаково востребованы как пакеты, так и наземка (50% на 50%), жители Сибири и Дальнего Востока покупают пакетные туры.

ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ В АНАПЕ ГЛОБАЛЬНО НЕ ПОДРАСТУТ

Приведет ли дефицит мест в отелях к повышению ценника? Мнения туроператоров разошлись.

Сергей Ромашкин полагает, что роста не произойдет. «По крайней мере пока мы видим цены прошлого года. Средняя цена на июль – 2,5 тыс. руб. за сутки на человека», - говорит эксперт.

В TUI Россия, в свою очередь, не исключают повышения тарифов. «Зависит от конкретного отеля. Есть объекты размещения, которые подняли цены. Много отелей, у которых цены остались на уровне прошлого года. При этом надо учесть, что в течении сезона цены на пиковые периоды повышаются, а затем по завершении сезона будут снижаться», - заключили в пресс-службе туроператора.