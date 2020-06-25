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В пятницу Зеленский выйдет из самоизоляции, — ОП

В пятницу Зеленский выйдет из самоизоляции, — ОП
Президент Владимир Зеленский сдал отрицательные тесты на коронавирус и уже в пятницу выйдет из самоизоляции. Об этом Радио Свобода рассказали в Офисе президента.

"В пятницу, 26 июня, [президент Зеленский] собирается выйти из режима самоизоляции", — говорится в сообщении.
Зеленский объявил о переходе на особый режим работы после того, как его супруга - Елена Зеленская - сдала положительный тест на коронавирус.

Тем не менее, даже во время режима самоизоляции президент продолжал ездить в офис на Банковой.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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