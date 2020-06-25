В пятницу Зеленский выйдет из самоизоляции, — ОП
Сегодня, 03:14 Лидия Мартынова
Президент Владимир Зеленский сдал отрицательные тесты на коронавирус и уже в пятницу выйдет из самоизоляции. Об этом Радио Свобода рассказали в Офисе президента.
"В пятницу, 26 июня, [президент Зеленский] собирается выйти из режима самоизоляции", — говорится в сообщении.
Зеленский объявил о переходе на особый режим работы после того, как его супруга - Елена Зеленская - сдала положительный тест на коронавирус.
Тем не менее, даже во время режима самоизоляции президент продолжал ездить в офис на Банковой.
По материалам: gogetnews.info