В Польше «Газпром» заподозрили в «хитроумной игре»

Вадим Карасев

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Согласие «Газпрома» с решением Стокгольмского арбитражного суда выплатить Польше полтора миллиарда долларов может быть «хитроумным планом» Москвы. К такому выводу пришла польская газета Do Rzeczy.

По мнению журналиста, поведение российской компании выглядит довольно «подозрительно». И это означает, что Москва пытается замаскировать простыми и понятными действиями некую тонкую игру. Например, представляет «Газпром» как компанию западного типа, а не «головореза с газовым пистолетом». Кроме того, Россия может стремиться убедить Западную Европу, что они цивилизованные люди, а реальную проблему представляют США с их санкционной политикой и попытками продать собственный газ по завышенным ценам.

Кроме того, издание отмечает, что Газпром может в будущем обжаловать решение арбитража, и тогда уже Польше придется выплачивать некую сумму.

15 июня стало известно, что «Газпром» вернет польской PGNiG переплату за газ. Польша инициировала разбирательство с Россией по пересмотру цены на газ в 2015 году. Согласно договору от 1996 года, «Газпром» поставляет PGNiG около 10 миллиардов кубометров газа в год. Минимальное годовое контрактное количество — 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение рассчитано до 2022 года.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж встал на сторону Варшавы и предписал с ноября 2014 года ретроактивно скорректировать формулу расчета цены на поставки газа Польше. Российская сторона обжаловала окончательное решение арбитражного трибунала в суде округа Свеа. Однако Польша указала, что апелляция все равно не сможет изменить вердикт суда.