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В России открылись первые участки для голосования по Конституции

В России открылись первые участки для голосования по КонституцииФото: Максим Богодвид / РИА Новости

На Камчатке и Чукотке открылись избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию России. Об этом ТАСС рассказали в региональных избиркомах.

На Камчатке начинают работу 182 избирательных участка, в столице края — 66, часть из них уже открыта с 08:00 по местному времени (23:00 среды мск). На Чукотке стартует работа на 55 избирательных участках, часть из них также уже открыта.

Также с 25 июня для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное дистанционное голосование.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила ранее, что для голосования по поправкам по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

Президент России Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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