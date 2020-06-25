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В России разрешат продавать и передавать по наследству мобильные номера

В России разрешат продавать и передавать по наследству мобильные номера

В Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому, россияне могут сохранять за собой мобильные номера. Сейчас номера не являются частной собственностью. Авторы инициативы предлагают закрепить в законе право пользователя сохранить за собой номер телефона, а также возможность продать его или передать, в том числе по наследству.

По мнению авторов законопроекта, сотовые номера становятся все более «экономически ценными», о чем говорят рынок продажи «красивых» номеров и закрепленная в законе возможность сохранить номер при смене оператора.

«Вопрос сохранения и дальнейшего использования абонентского номера становится особенно актуальным, если человек, к примеру, ведет популярный канал в социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же попросту имеет аккаунт с большим количеством подписчиков, — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечает «Коммерсант», такая возможность может стать «дополнительной услугой», от которой клиент сможет отказаться в любое время. Если же абонент не будет полгода оплачивать связь, эту услугу оператор будет вправе отключить, и пользователь потеряет свой номер.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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