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В России рухнула продажа презервативов

В России рухнула продажа презервативовФото: Кирилл Брага / РИА Новости

После завершения режима нерабочих дней в России рухнула продажа презервативов. По сравнению с мартовским пиком в первую неделю июня зафиксировано падение на 55 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на материалы компании DSM Group.

За первые семь дней лета россияне потратили на презервативы 72,9 миллиона рублей, а с 16 по 21 марта — 164,8 миллиона. Если сравнивать с периодом с 1 по 7 июня 2019 года, то падение составило 14 процентов.

Вместе с презервативами на фоне эпидемии коронавируса росли продажи и других товаров для взрослых, в том числе виагры. Так, в марте годовой рост составлял 40 процентов.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро предположил, что многие россияне при закупках переоценили свои силы, поэтому часть товара расходуется до сих пор.

В свою очередь доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская обратила внимание, что снижение продаж презервативов пришлось на рост популярности фильмов для взрослых и онлайн секс-вечеринок, о чем свидетельствуют данные по количеству поисковых запросов в «Яндексе».

В конце марта крупнейший производитель презервативов малайзийский Karex Industries Sdn. Bhd. предупредил о дефиците товара в его подорожании. В компании указали, что боязнь заводить детей и ограничительные меры привели к резкому спросу на продукцию, который не получается удовлетворить.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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