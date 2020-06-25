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В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета

В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
Один из самых миниатюрных индикаторов, отображающих информацию о двигателе на боевом самолете, создан в России, сообщил журналистам генеральный директор Казанского приборостроительного конструкторского бюро (КПКБ, входит в КРЭТ Ростеха) Илдус Курбиев.

"Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) является ярким примером развития современного пилотажно-навигационного оборудования и индикаторов, выполненный с применением последних тенденций технологии и отображающий графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее. На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрных в России", - сказал Курбиев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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