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В России замедляется рост зараженных Covid-19: за сутки выявлено 7113

В России замедляется рост зараженных Covid-19: за сутки выявлено 7113

В России за последние сутки выявлено 7 113 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Как сообщили сегодня, 25 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, всего в стране насчитывается 613 994 инфицированных.

Рост новых случаев заражения замедлился до рекордно низких 1,17%. Количество выявляемых в сутки случаев девятый день подряд не превышает 8 000 и непрерывно снижается уже около недели. У 32% граждан из вновь выявленных нет клинических проявлений болезни.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего в стране с начала пандемии выздоровели 375 164 человека. Число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

За сутки зафиксировано 92 летальных исхода. Всего от новой коронавирусной инфекции в стране умерли 8 605 человек. Общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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