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В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом

В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусомФото: АГН «Москва»

В Архангельской области не хватает врачей для борьбы с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава регионального минздрава Антон Карпунов, передает «Интерфакс».

Карпунов отметил, что люди работают «в достаточно большом напряжении». Он добавил, что в ноябре формировался график отпусков и у врачей есть их «закономерное ожидание».

Как заявил главврач Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич Сергей Красильников, нехватка специалистов связана с тем, что врачи должны проходить двухнедельный карантин. Кроме того, по его словам, среди них высокая заражаемость коронавирусом. Он добавил, что врачи с пониманием относятся к переносу отпусков.

22 июня президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко заявил, что дефицит врачебного персонала в России составляет 20 процентов. Чтобы решить проблемы кадрового обеспечения в сфере здравоохранения, Глыбочко предложил рассмотреть «приоритетную возможность открытия факультетов в непрофильных университетах преимущественно по направлениям».

В России на 25 июня выявлено 613 994 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии умерли 8605 человек, выздоровели 375 164.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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