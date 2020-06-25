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В Ростове-на-Дону дадут салют в честь Парада Победы

В Ростове-на-Дону дадут салют в честь Парада Победы

Прошедший в Ростове-на-Дону Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне завершится салютом из пятисот залпов. Для проведении красочного мероприятия будут задействованы 50 артиллеристов.

30 залпов с интервалом 30 секунд произведут военные 150 мотострелковой дивизии ДВО, место дислокации которой Ростовская область. При этом жители донской столицы и региона смогут посмотреть впечатляющее зрелище в режиме онлайн.

Салют в Ростове-на-Дону пройдет в 23.00 местного времени.

Ранее Южный Федеральный писал о спецэффектах, впервые использованных во время проведения парада Победы в Москве 24 июня.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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