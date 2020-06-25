В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя будет сокращённой

Влада Некрасова

Следующая рабочая неделя будет сокращённой в связи с объявлением нерабочим 1 июля, назначенным основным днём всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, напомнили в Роструде. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

«Россиян ждёт сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в среду, 1 июля», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 1 июля было объявлено нерабочим днём оплатой как нерабочий праздничный день. Таким образом, работающие граждане получат оплату за этот день в двойном размере. Для тех, кто 1 июля работать не будет, оплата труда за месяц не снижается.

Как пояснили в Роструде, такой принцип оплаты связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда сотрудников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

По желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», в четверг, 25 июня, стартует общероссийское голосование по изменениям в Основной закон страны. Сам формат голосования, в том числе его длительность, для России в новинку. Но его итоги станут определяющими для будущего страны.