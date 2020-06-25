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В сети обсуждают ранее неизвестные подростковые фотографии дочерей Путина

В сети обсуждают ранее неизвестные подростковые фотографии дочерей Путина

В сети обсуждают архивные кадры, которыми поделился бывший российский предприниматель и собственник "Межпромбанка" Сергей Пугачев. Сейчас он скрывается во Франции и пытается отсудить у России 14,5 миллиарда долларов, однако на днях арбитражный суд в Париже отклонил его требования.

Напомним, что споры идут с 2015 года, когда московский арбитраж признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году "Межпромбанка" виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка. Пугачева тогда обязали выплатить 75,6 миллиарда рублей. Но сегодня пользователей сети заинтересовали не очередные подробности тяжбы, а фотографии с сайта экс-банкира. Съемка относится к началу нулевых годов и сделана в Кремле, а также в загородном доме Пугачева.


Сыновья Пугачева и дочери Путина в Кремле

Запечатлены на кадрах сыновья Пугачева Александр и Виктор, а также дочери Путина Катерина и Мария — именно так подписаны девушки на фотографиях.


Александр и Виктор Пугачевы с Катериной и Марией


Уточним, что сегодня публично о своих дочерях президент России предпочитает не говорить, в прессе они появляются под другими фамилиями — Тихонова и Воронцова, соответственно, и называть их предпочитают "предполагаемыми дочерьми Путина".


Катерина Тихонова
Мария Воронцова

На других снимках в кадр попали взрослые — за столом можно увидеть нынешнего духовника Путина Тихона Шевкунова, ныне главу "Роснефти", а тогда замглавы администрации президента Игоря Сечина, Николая Патрушева, тогда занимавшего пост директора ФСБ, Владимира Устинова, на тот момент генпрокурора России.


Тихон Шевкунов, Игорь Сечин, Николай Патрушев, Сергей Пугачев с супругой, Владимир Устинов и другие гости

На галерею в фейсбуке обратил внимание журналист телеканала "Дождь" Илья Шепелин, отметивший, что интерес этих фото как раз в том, что можно посмотреть на дочерей главы государства.

Путин не признает до сих пор наследниц, а они занимаются проектами, существующими на многомиллиардные вложения госкорпораций,

— ответил он на вопрос подписчика, в чем интерес смотреть на тинейджеров.


Сергей Пугачев и Владимир Путин

Напомним, что до опалы Пугачев входил в ближний круг Владимира Путина. С политической элитой он сблизился еще во время правления Бориса Ельцина. В 1996 году Пугачев был одним из руководителей его предвыборного штаба и привлек к работе команду политтехнологов и пиарщиков из США.

C ноября 2000 года по январь 2003 года Пугачев являлся вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Организовывал встречи представителей крупного бизнеса с Владимиром Путиным.


Сыновья Пугачева и дочери Путина с группой "Стрелки"
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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