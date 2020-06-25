В СФ разработают рекомендации по организации учебного процесса в условиях дистанционного образования

Лидия Мартынова

Межведомственная рабочая группа по медицинским проблемам в образовании при Комитете Совета Федерации по социальной политике разработает рекомендации по организации рабочего места и учебного процесса в условиях дистанционного или домашнего образования, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета, заслуженного врача России Владимира Круглого.

«Мы, конечно, будем привлекать гигиенистов, чтобы эти изменяющиеся условия нашли свое отражение в гигиенических рекомендациях. Может быть, это будут изменения в СанПиН, ведь у нас нет никакого требования к рабочему месту дома, для школьников. В школе есть требования по освещенности, режиму проветривания, кварцевания, а для дома этого нет», – сказал Круглый.

Он отметил, что в рекомендациях необходимо отразить длительность уроков и перемен.

«Конечно, мы не можем приставить к каждой семье какого-то проверяющего, об этом речи не идет, но научно обоснованные рекомендации на основе серьезных фактов, исследований для родителей, для подростков должны быть», – уточнил Круглый.