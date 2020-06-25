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В Вашингтоне отменили встречу по Косово

В Вашингтоне отменили встречу по Косово

В Вашингтоне отменили встречу между представителями Сербии и самопровозглашённой республики Косово, которая должна была состояться 27 июня. В ближайшее время будет определена новая дата. Об этом в своём Twitter-аккаунте в четверг сообщил спецпосланник президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл.

Такое решение было принято из-за отказа косовского премьера Авдулаха Хоти приехать в Соединённые Штаты по причине выдвижения специальной прокуратурой по Косово в Гааге обвинений против президента гособразования Хашима Тачи в совершении ряда военных преступлений и преступлений против человечества.

«В свете последних событий в Приштине и обвинений, которые выдвинула специальная прокуратура, я должен вернуться в свою страну и заниматься решением этой ситуации. Я оповестил посланника Гренелла, что не смогу присутствовать на встрече в Белом доме 27 июня», — написал Хоти в своём Twitter-аккаунте.

Ранее сербские СМИ сообщили, что Хашим Тачи примет участие в переговорах, которые должны были возобновиться после двухгодичной паузы. Однако политик принял решение не участвовать в консультациях до тех пор, пока не будут решены юридические вопросы.

Тачи и бывший спикер косовского парламента Кадри Весели подозреваются в совершении ряда преступлений, среди которых убийства, похищения людей и пытки.

Согласно заявлениям специального суда по Косово, который занимается рассмотрением совершенных в период с 1998 по 2000 годы преступлений, обвинения связаны с тем, что Тачи и Весели напрямую препятствовали его деятельности. Они организовали тайную кампанию для отмены закона, который устанавливает статус специального органа, и всеми возможными способами подрывали деятельность суда для того, чтобы самим не предстать перед лицом правосудия.

По словам представителей суда, в обвинении содержатся факты о преступлениях, совершённых против мирных граждан, среди которых косовские албанцы, сербы, цыгане и лица других национальностей, а также политические противники нынешнего лидера Косово.

Специальный суд по Косово был создан в 2011 году, как результат опубликования доклада ПАСЕ, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косово, среди которых были и обвиняемые политики, в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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