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Вид австралийских мышей, считавшийся вымершим из-за лесных пожаров прошлого года, вновь обнаружен в природе

Вид австралийских мышей, считавшийся вымершим из-за лесных пожаров прошлого года, вновь обнаружен в природе

Автоматические камеры, установленные в разных уголках национального парка Косцюшко в австралийском штате Новый Южный Уэльс, зафиксировали присутствие дымчатых мышей, хотя ученые опасались, что этот вид полностью исчез в дикой природе во время катастрофических лесных пожаров 2019–2020 годов.

Положение дымчатой мыши (Pseudomys fumeus) и до лесных пожаров было угрожающим. Она сохранилась лишь в небольшом количестве лесных участков на юго-востоке Австралии, и ее ареал неуклонно сокращался. В 2008 году ее численность в дикой природе оценивалась всего в 2500 особей, в 2016 году мышей оставалось не более сотни. Причинами бедственного положения мыши оказались исчезновение лесных ландшафтов, а также инвазивные хищники: дикие лисы, собаки и кошки.

Из-за лесных пожаров более 90 % оставшихся зон обитания мыши были уничтожены. Погибли и мыши, которых ученые содержали в неволе, чтобы создать резерв на случай исчезновения вида в природе. В феврале нынешнего года исследователи из Университета Чарльза Стерта в Канберре обнаружили, что девять живущих в университете дымчатых мышей погибли от «тяжелой болезни легких», вызванной дымом лесных пожаров, хотя мыши находились в пятидесяти километрах от ближайших мест, где горели леса. В легких были обнаружены мелкодисперсные аэрозольные частицы размером 2,5 мкм — мельчайшие частицы возникшего во время пожаров угля. После этого в неволе оставалось всего 38 дымчатых мышей, в природе же, как думали ученые, этот вид не сохранился.

Однако теперь сотрудники национального парка Косцюшко рассказали, что  в течение последних пяти недель установленные в парке автоматические камеры неоднократно снимали дымчатых мышей. Также в трех районах, где произошли пожары, камерами был снят толстохвостый поссум (Cercartetus nanus).

«После столь тяжелого и сложного начала года это был очень счастливый момент, когда мы узнали, что местное животное, уже находящееся под угрозой исчезновения, выжило», — говорит министр окружающей среды Нового Южного Уэльса Мэтт Кин (Matt Kean). В течение ближайшего года зоологи нанесут на карту районы, где дымчатым мышам удалось выжить, а также определят места, куда будут выпущены выращенные в неволе мыши.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

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