Вокалист Linkin park отказался выложить песню, записанную с Беннингтоном

Лидия Мартынова

Один из основателей американской рок-группы Linkin park и ее вокалист Майк Шинода во время трансляции на платформе Twitch рассказал пользователям о неизданной песне, записанной с покойным фронтменом Честером Беннингтоном, сообщает Spin.

По его словам, эта композиция называется "Friendly fire". Участники Linkin park создавали ее для последнего альбома группы при участии Беннингтона One more light (релиз пластинки состоялся в мае 2017 года). Но песня в итоге так и не вошла в трек-лист.

Поклонники сразу начали требовать в чате, чтобы Шинода выложил"Friendly fire", но тот отказался.

"Вам придется подождать несколько лет, чтобы услышать эту песню", — заявил он.

Честер Беннингтон покончил с собой в июле 2017 года. Последним треком, который он записал незадолго до смерти, стал "Cross off". Композиция была создана в соавторстве с Марком Мортоном, гитаристом из хэви-металл группы Lamb of God.