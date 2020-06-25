Воспаление кишечника повышает риск деменции

Вадим Карасев

Недавнее исследование, проведенное учеными из США и Тайваня, обнаружило высокую степень корреляции между здоровьем кишечника и психическим здоровьем. У людей, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника (такими, как язвенный колит или болезнь Крона), в два с лишним раза выше риск возникновения деменции.

«Полученные данные позволяют предположить, что между воспалительными заболеваниями кишечника и снижением нейрокогнитивной способности может существовать связь», — говорит первый автор исследования Бин Чжан (Bing Zhang) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Авторы использовали базу данных Тайваньского национального медицинского страхования для наблюдения за состоянием здоровья 1742 человек в возрасте 45 лет и старше, которые имели по крайней мере два диагноза воспалительных заболеваний кишечника в период с января 1998 года по декабрь 2011 года. Ни у кого не было деменции в этот момент. Каждый участник был сопоставлен с десятью людьми из той же базы того же пола, возраста и уровня дохода, но не имевшими воспалительных заболеваний кишечника. Далее состояние этих людей отслеживалось до 2013 года (или до момента смерти).

Оказалось, что у пациентов с болезнью кишечника деменция обнаруживалась в 5,5 % случаев, тогда как у контрольных пациентов — в 1,4 %. При этом для лиц с болезнями кишечника средний возраст проявления симптомов деменции составил немногим более 76 лет, что примерно на семь лет раньше по сравнению с контрольной группой. После учета таких факторов, как возраст, пол и другие заболевания, у всех людей с воспалительными заболеваниями кишечника риск развития деменции оказался в 2,5 раза выше, чем у людей без этих болезней. Для болезни Альцгеймера риск повышается в шесть раз. Риск не зависит от конкретного заболевания кишечника.

Фиона Каррагер, главный специалист из Alzheimer’s Society, говорит, что роль кишечного здоровья и кишечного микробиома является ключевой для исследований деменции. Но, как предупредила она, данное исследование не показывает, что воспалительные заболевания кишечника напрямую увеличивают шансы получить деменцию в более позднем возрасте. «Есть много других факторов, которые не контролировались в этом исследовании, включая диету, физические упражнения и элементы психологического здоровья, такие как депрессия и беспокойство, которые могли бы сыграть свою роль», — отметила она.

Профессор неврологии Университетского колледжа Лондона Том Фолтини согласен с этим мнением, но отмечает, что нельзя исключать и прямую связь заболеваний. По его словам, причинно-следственная связь, опосредованная через воспалительный процесс, остается важным потенциальным механизмом, который может стать мишенью терапевтического вмешательства.

Исследование опубликовано в журнале Gut.