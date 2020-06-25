Всех членов московских избиркомов протестируют на COVID-19

Влада Некрасова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 50% всех членов избиркомов в Москве уже прошли тестирование на коронавирус — в ближайшее время этот показатель достигнет 100%. Об этом сообщает ТАСС.

«Все избирательные участки открылись, работают по плану. Для того чтобы обеспечить безопасность избирателей, мы провели самое большое количество тестирований членов избирательной комиссии — 50% на сегодняшний день оттестированы. В ближайшие дни будут оттестированы 100%. Такого объема тестирования, я уверяю, скорее всего мы нигде больше не найдем», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам градоначальника, также предъявляются санитарные требования к работе избиркомов. В частности, речь идет о дезинфекции. Собянин заявил, что все эти требования выполняются. «Если есть какая-то информация, что они не выполняются, мы, конечно, будем реагировать», — заключил он.

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля. Онлайн-голосование началось в 10:00 по Москве, в нём принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.