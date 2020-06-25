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ВСУ на Донбассе уничтожили переносную радиолокационную станцию боевиков

ВСУ на Донбассе уничтожили переносную радиолокационную станцию боевиков
Бойцы 24-й бригады противотанковой ракетой уничтожили позицию корректировщика огня боевиков, оснащенного российской переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".

Этот радарный комплекс впервые был замечен на Донбассе в 2015 году. Позже мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно замечала его у боевиков.
"Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", - пояснили бойцы ВСУ.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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