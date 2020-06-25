ВСУ на Донбассе уничтожили переносную радиолокационную станцию боевиков

Анастасия Иванова

Бойцы 24-й бригады противотанковой ракетой уничтожили позицию корректировщика огня боевиков, оснащенного российской переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".Этот радарный комплекс впервые был замечен на Донбассе в 2015 году. Позже мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно замечала его у боевиков."Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", - пояснили бойцы ВСУ.