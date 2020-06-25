Выставка "Чеховская Москва" откроется в Литературном музее 15 июля

Влада Некрасова

Юбилейная экспозиция "Чеховская Москва" в честь 160-летия со дня рождения писателя Антона Чехова откроется в столице 15 июля в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"В этом здании жили многие литераторы из ближайшего круга общения Чехова и его семьи. Выставка из фондов ГМИРЛИ имени В. И. Даля знакомит с уголками той Москвы, которую более века назад видели Чеховы и их знакомые – писатели, врачи, художники, музыканты и купцы, а также — представляет эволюцию творчества выдающегося прозаика и драматурга", - сказано в сообщении.

Экспозиция объединит не только фотографии столицы конца XIX - начала ХХ веков, но и мемориальные вещи Чеховых, оригинальные произведения живописи и графики, украшавшие интерьеры чеховских квартир, книги и журналы из библиотеки писателя. Также в рамках выставки подготовлена специальная программа, включающая онлайн- и офлайн-лекции, экскурсии.

"Впервые в столицу Антон Чехов приехал на пасхальные каникулы 1877 года, чтобы, наконец, увидеться с семьей, бежавшей от долговой ямы из Таганрога. Москва, по воспоминаниям младшего брата Михаила, произвела на Антона "ошеломляющее впечатление". Будущий писатель делился впечатлениями в одном из писем: "После Москвы у меня в голове крутится". И уже студентом медицинского факультета Московского университета он признается: "Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич", - рассказали в музее.

Отмечается, что посещение отдела музея "Доходный дом Любощинских - Вернадских" осуществляется по сеансам строго по предварительной записи со 2 июля. При входе на территорию музея необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.