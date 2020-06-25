За процедурой ЕГЭ будут следить 2076 федеральных онлайн-наблюдателей – Музаев

Алексей Вольцев

За процедурой Единого государственного экзамена будут следить 2076 федеральных онлайн-наблюдателей, сообщил врио главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Он уточнил, что ежегодно к мониторингу ЕГЭ привлекается 40 тысяч общественных наблюдателей.

«В этом году, несмотря на всю ситуацию, эта работа будет продолжена... Наблюдатели будут находиться не в аудиториях, а в коридорах и в штабах следить за тем, как проходит экзамен. 2076 федеральных онлайн-наблюдателей будут функционировать в 37 ситуационных центрах», – сказал Музаев.

Он добавил, что многие наблюдатели будут проводить общественное наблюдение на дому.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.