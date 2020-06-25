Захарова ответила Украине на ноту протеста после парада в Крыму

Алексей Вольцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге в четверг заявила, что нота протеста Киева из-за парада в Крыму пока не поступала в Москву, но будет возвращена украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами, передает ТАСС.

Ранее 25 июня Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за парадов в Крыму и в самопровозглашенных республиках Донбасса, обвинив Москву в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях».

Захарова подчеркнула, что вопросы проведения любых мероприятий на территории Крыма решаются исключительно российскими властями. «Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки», — сказала Захарова.

«Что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге», — ометила дипломат.

Захарова также указала, что претензии по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске, упомянутые в заявлении украинского МИД, «беспредметны».

«Напомню тем, кто этого не знает: Россия не контролирует эти украинские регионы. Насколько известно, власти провозглашенных республик заблаговременно уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники. Странно, что в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают», — резюмировала представитель российского ведомства.