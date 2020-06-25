Зеленский пообещал бастующим шахтерам разобраться с долгами "Центрэнерго"

Влада Некрасова

Президент Владимир Зеленский вышел к шахтерам с шахты "Надежда", бастовавшим возле Офиса президента, и пообещал разобраться с их проблемой.Об этом сообщил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук из "Слуги народа"."Все сделаем, дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не платят деньги. Езжайте домой к своим семьям", - сказал шахтерам Зеленский, который должен был находиться на самоизоляции из-за коронавируса у жены.Шахта "Надежда" расположена в Сосновке Львовской области. С начала весны там возникли проблемы с выплатой зарплаты, и в середине июня шахтеры начали бастовать. Сначала они стучали касками во Львове, а теперь приехали в Киев.22 июня Минэнерго отчиталось о том, что берет ситуацию на шахте "Надежда" под контроль. Несмотря на это, шахтеры остались в столице.По словам и.о. директора шахты Игоря Пиляя, задолженность "Центрэнерго" перед предприятием составляет 9 млн гривен.