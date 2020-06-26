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145 пляжей Краснодарского открыты для туристов 

145 пляжей Краснодарского открыты для туристов 

В пресс-службе Кубани сообщили о практически полной готовности местных пляжей принять посетителей из других регионов России. Уже сейчас, сообщают власти, в санаториях и профилакториях отдыхает 16,5 гостей, что составляет 28% от полной заполняемости. При этом количество туристов будет с каждым днем расти, а полностью санатории откроются через несколько дней к 1 июля. 

В настоящее время в приморских городах Краснодарского края заняты благоустройством прибрежных территорий. 145 пляжей готовы к наплыву туристов, пишут "Аргументы и Факты". Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев снял ограничительные меры и разрешил открытие санаториев и пансионатов в курортных городах. При условии строгого соблюдения санитарных норм и правил, установленных Роспотребнадзором. К работе по новым правилам приступили 965 гостиниц края, где разместились 11, 2 тыс. гостей. 

Напомним, что к приему гостей готовятся и на полуострове Крым, где разрешено открыться аквапаркам, кинотеатрам и гостиницам. 

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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