145 пляжей Краснодарского открыты для туристов

Вадим Карасев

В пресс-службе Кубани сообщили о практически полной готовности местных пляжей принять посетителей из других регионов России. Уже сейчас, сообщают власти, в санаториях и профилакториях отдыхает 16,5 гостей, что составляет 28% от полной заполняемости. При этом количество туристов будет с каждым днем расти, а полностью санатории откроются через несколько дней к 1 июля.

В настоящее время в приморских городах Краснодарского края заняты благоустройством прибрежных территорий. 145 пляжей готовы к наплыву туристов, пишут "Аргументы и Факты". Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев снял ограничительные меры и разрешил открытие санаториев и пансионатов в курортных городах. При условии строгого соблюдения санитарных норм и правил, установленных Роспотребнадзором. К работе по новым правилам приступили 965 гостиниц края, где разместились 11, 2 тыс. гостей.

Напомним, что к приему гостей готовятся и на полуострове Крым, где разрешено открыться аквапаркам, кинотеатрам и гостиницам.