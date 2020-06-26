16-летняя звезда TikTok из Индии Сия Каккар покончила с собой

Вадим Карасев

16-летняя индийская звезда популярной социальной сети TikTok Сия Каккар покончила жизнь самоубийством вчера в Нью-Дели. Новость о смерти Сии подтвердил ее менеджер Арджун Сарин, который сказал, что разговаривал с ней всего за несколько часов до трагедии.

Вчера вечером я поговорил с ней о новом проекте, и она разговаривала нормально. Должно быть, это связано с чем-то личным. С работой у нее все было хорошо. Моя компания Fame Experts работает с большим количеством артистов, и Сия была ярким талантом,

— сказал он.

Сия прославилась своими яркими танцевальными видео. В TikTok у нее было более 1,5 миллиона подписчиков, а в Instagram — 187 тысяч. За несколько часов до того, как ее обнаружили мертвой в ее доме в Восточном Дели, она опубликовала новое видео на крыше здания в городе.

@siya_kakkar

Na chahat ki kami thi, na chahne valo ki♥️ ##foryou ##tiktokindia ##trending ##viral ##siyakakkar ##fyp @tiktok_india

♬ original sound - diimpledanypaul786

Не было недостатка в мечтах, не было нужды в людях,

— подписала она ролик.

По словам источников, близких к семье Сии, девушка иногда получала угрозы в сети.

По какой причине Сия решила свести счеты с жизнью, пока неизвестно. Многочисленные фанаты блогера теряются в догадках и сокрушаются о ее кончине.

Какое давление ты испытывала? По крайней мере, ты должна была поделиться своей болью с родителями. Пожалуйста, кто бы ни читал эти комментарии, старайтесь смотреть проблеме в лицо, не уходите от нее,

— пишут подписчики девушки.