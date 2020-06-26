19 регионов России развернут летнюю оздоровительную кампанию уже до 6 июля

Анастасия Иванова

К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнется уже в девятнадцати российских регионах: всего планируют открыться 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Об этом министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил на совещании в режиме видео-конференц-связи с заместителем председателя Правительства Татьяной Голиковой.

В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России во всех субъектах Российской Федерации созданы телефоны горячей линии, по которым можно будет получить ответы на актуальные вопросы.

Главам субъектов рекомендовано проанализировать ситуацию в сфере детского отдыха и оздоровления и разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, в том числе экономического характера. Также особый акцент будет сделан на помощи в создании запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха, а также в тестировании персонала на наличие коронавирусной инфекции.

Чтобы детский отдых был качественным и содержательным, этим летом к работе школьных лагерей будут привлечены самые крупные российские высокотехнологичные компании и госкорпорации.

Минпросвещения России осуществляет мониторинг количества организаций детского отдыха и численности детей, уделяя особое внимание выполнению всех требований Роспотребнадзора.

Летняя оздоровительная кампания уже стартовала в шести регионах страны. Детские центры «Орленок», «Смена» и «Артек» планируют с 1 июля принять детей с территорий, на которых они расположены. «Океан» откроется 14 июля.

По поручению Министерства открыт Ресурсный центр в сфере организации отдыха и оздоровления детей, который 24 часа в сутки отвечает на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2020 года, и собирает актуальную информацию о детском отдыхе: +8 (800) 444-35-38. Вопросы также можно направить по электронной почте: [email protected]