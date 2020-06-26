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30 июня открывается грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

30 июня открывается грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

30 июня по Крымскому мосту начинается грузовое железнодорожное сообщение. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

«30 июня два грузовых состава с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение», — говорится в сообщении.

По первому пути из Крыма проследует поезд с продукцией предприятий полурстрова, в том числе с кальцинированной содой и известняком. По второму пути в Крым проследует состав из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами.

«Крымский мост работает в штатном режиме. Он готов к росту железнодорожного трафика в обе стороны. Дорога построена с запасом прочности и оснащена современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Это позволяет формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом. Масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн», — уточнил генеральный директор компании-генподрядчика «СГМ-Мост» Александр Островский.

Как сообщало ИА Newstes , о начале регулярного движения товарных поездов по Крымскому мосту заявил президент РФ Владимир Путин 10 января.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», — сказал глава государства на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Он выразил надежду, что после этого в Крыму нормализуются цены на товары первой необходимости, а также на продукты и стройматериалы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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