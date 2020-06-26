30 июня открывается грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Алексей Вольцев

30 июня по Крымскому мосту начинается грузовое железнодорожное сообщение. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

«30 июня два грузовых состава с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение», — говорится в сообщении.

По первому пути из Крыма проследует поезд с продукцией предприятий полурстрова, в том числе с кальцинированной содой и известняком. По второму пути в Крым проследует состав из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами.

«Крымский мост работает в штатном режиме. Он готов к росту железнодорожного трафика в обе стороны. Дорога построена с запасом прочности и оснащена современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Это позволяет формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом. Масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн», — уточнил генеральный директор компании-генподрядчика «СГМ-Мост» Александр Островский.

Как сообщало ИА Newstes , о начале регулярного движения товарных поездов по Крымскому мосту заявил президент РФ Владимир Путин 10 января.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», — сказал глава государства на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Он выразил надежду, что после этого в Крыму нормализуются цены на товары первой необходимости, а также на продукты и стройматериалы.