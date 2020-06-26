5 вещей, от которых нужно отказаться в июле 2020 года, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Июль — время мечтателей, когда каждый способен будет обрести свое счастье. Главное — знать, где это счастье искать и чего не стоит делать, чтобы не спугнуть его.

Звездное небо в июле будет особенно активно. Главным событиям месяца станет коридор затмений. По словам астрологов, это будет время переосмысления своей жизни и исполнения желаний. В такой период важно осмысленно подходить к решениям, так как они способны отразится на жизни особенным образом. Другими словами, шаблоны, негативные установки и стереотипы лучше вычеркнуть из своей жизни. А чтобы вам легче было идти к своей цели, редакция сайта dailyhoro.ru приготовила список из 5 вещей, от которых нужно избавиться в июле 2020 года.

1. Желание нравиться всем. Заботясь о чужом мнении, люди превращаются в его заложников. Одним из самых трудно преодолимых препятствий на пути к счастью и свободе в июле станет обеспокоенность мнением окружающих о себе. Звезды настроены решительно, чего требуют и от людей, а значит, пора прекратить угождать всем, особенно ценой собственного счастья или счастья своих близких. Вместо это нужно выделить больше места радости, творчеству и духовному росту. Чем сильнее вы будете любить себя и ценить свое время, принимать свои недостатки и уважать свои достоинства, тем счастливее станете.

2. Тотальный контроль над жизнью. Многие люди живут с увесистым грузом — отчаянной потребностью контролировать каждый свой шаг. Конечно, определенность и порядок — важные вещи, но нет идеальной системы, которой бы подчинялась жизнь. На практике бесконечный контроль и планирование приводят лишь к тревоге и стрессу. Чтобы стать счастливее, нужно оставить немного места для импровизации, чудес и новых возможностей. Освобождение от четкого и ложного представления о том, какой должна быть жизнь, позволит приблизиться к свету, который ждет впереди. Не нужно контролировать этот мир, нужно лишь играть по правилам Вселенной.





3. Страхи и сомнения. Этим летом стоит стать смелее и взглянуть своим страхам в лицо. Многие люди на собственном опыте убедились в том, что они намного сильнее и выносливее, чем им казалось. Конечно, избавиться от страха раз и навсегда невозможно: это базовая эмоция. Но вы в силах ослабить его хватку. Ваша реакця на события зависит только от вас. Будьте честными с собой касательно того, кто вы есть, чего хотите и в чем нуждаетесь. В ваших силах сделать свою жизнь лучше.

4. Внешний негатив. Большая часть счастья — это выбор. Человек сам выбирает замечать красоту вокруг, жить с благодарностью, любить всем сердцем. Этот закон действует и в обратную сторону. Как только закроется коридор затмений (это произойдет 5 июля), постарайтесь стать хозяевами своих мыслей. Отбросьте прошлый негативный опыт, перестаньте рисовать неприятные сценарии в голове и осознайте, что ни обстоятельства, ни окружающие люди не могут нарушить ваше счастье. Вместо того, чтобы ждать, когда судьба сделает вас счастливее или когда мир придет к полной гармонии, сконцентрируйтесь на том, что вы можете предложить этому миру.

5. Пренебрежение к знакам свыше. Люди посланы в этот мир ради определенной миссии, и у каждого она своя. Высшие силы направляют подсказки, к которым очень важно прислушиваться, ведь они подсказывают самый верный путь к счастью. В этом месяце каждый может стать счастливее, если начнет следовать знакам свыше.