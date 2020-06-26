Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

5 вещей, от которых нужно отказаться в июле 2020 года, чтобы стать счастливее

5 вещей, от которых нужно отказаться в июле 2020 года, чтобы стать счастливее

Июль — время мечтателей, когда каждый способен будет обрести свое счастье. Главное — знать, где это счастье искать и чего не стоит делать, чтобы не спугнуть его.


Звездное небо в июле будет особенно активно. Главным событиям месяца станет коридор затмений. По словам астрологов, это будет время переосмысления своей жизни и исполнения желаний. В такой период важно осмысленно подходить к решениям, так как они способны отразится на жизни особенным образом. Другими словами, шаблоны, негативные установки и стереотипы лучше вычеркнуть из своей жизни. А чтобы вам легче было идти к своей цели, редакция сайта dailyhoro.ru приготовила список из 5 вещей, от которых нужно избавиться в июле 2020 года.

1. Желание нравиться всем. Заботясь о чужом мнении, люди превращаются в его заложников. Одним из самых трудно преодолимых препятствий на пути к счастью и свободе в июле станет обеспокоенность мнением окружающих о себе. Звезды настроены решительно, чего требуют и от людей, а значит, пора прекратить угождать всем, особенно ценой собственного счастья или счастья своих близких. Вместо это нужно выделить больше места радости, творчеству и духовному росту. Чем сильнее вы будете любить себя и ценить свое время, принимать свои недостатки и уважать свои достоинства, тем счастливее станете.

2. Тотальный контроль над жизнью. Многие люди живут с увесистым грузом — отчаянной потребностью контролировать каждый свой шаг. Конечно, определенность и порядок — важные вещи, но нет идеальной системы, которой бы подчинялась жизнь. На практике бесконечный контроль и планирование приводят лишь к тревоге и стрессу. Чтобы стать счастливее, нужно оставить немного места для импровизации, чудес и новых возможностей. Освобождение от четкого и ложного представления о том, какой должна быть жизнь, позволит приблизиться к свету, который ждет впереди. Не нужно контролировать этот мир, нужно лишь играть по правилам Вселенной.


3. Страхи и сомнения. Этим летом стоит стать смелее и взглянуть своим страхам в лицо. Многие люди на собственном опыте убедились в том, что они намного сильнее и выносливее, чем им казалось. Конечно, избавиться от страха раз и навсегда невозможно: это базовая эмоция. Но вы в силах ослабить его хватку. Ваша реакця на события зависит только от вас. Будьте честными с собой касательно того, кто вы есть, чего хотите и в чем нуждаетесь. В ваших силах сделать свою жизнь лучше.


4. Внешний негатив. Большая часть счастья — это выбор. Человек сам выбирает замечать красоту вокруг, жить с благодарностью, любить всем сердцем. Этот закон действует и в обратную сторону. Как только закроется коридор затмений (это произойдет 5 июля), постарайтесь стать хозяевами своих мыслей. Отбросьте прошлый негативный опыт, перестаньте рисовать неприятные сценарии в голове и осознайте, что ни обстоятельства, ни окружающие люди не могут нарушить ваше счастье. Вместо того, чтобы ждать, когда судьба сделает вас счастливее или когда мир придет к полной гармонии, сконцентрируйтесь на том, что вы можете предложить этому миру.

5. Пренебрежение к знакам свыше. Люди посланы в этот мир ради определенной миссии, и у каждого она своя. Высшие силы направляют подсказки, к которым очень важно прислушиваться, ведь они подсказывают самый верный путь к счастью. В этом месяце каждый может стать счастливее, если начнет следовать знакам свыше.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

5 вещей, от которых нужно отказаться в июле 2020 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в июле 2020 года, чтобы стать
Профессиональный юрист по взысканию долгов
Профессиональный юрист по взысканию долгов
SberCloud: пандемия способствовала росту рынка облачных сервисов
SberCloud: пандемия способствовала росту рынка облачных сервисов
Немецкие СМИ: Директор проекта ушел из «Северного потока — 2»
Немецкие СМИ: Директор проекта ушел из «Северного потока — 2»
Права антипрививочников хотят защитить штрафами
Права антипрививочников хотят защитить штрафами
Маньяк Болтон. Трамп обрушился на экс-советника за "желание бомбить"
Маньяк Болтон. Трамп обрушился на экс-советника за "желание бомбить"
Установлены белки, определяющие окраску байкальских бокоплавов
Установлены белки, определяющие окраску байкальских бокоплавов
Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции в США
Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции в США
Дети выросли и поведали о считавшихся нормой странностях в семье
Дети выросли и поведали о считавшихся нормой странностях в семье
Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантин
Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантин
Врач-онколог посоветовал выкинуть рафинированное подсолнечное масло
Врач-онколог посоветовал выкинуть рафинированное подсолнечное масло
В России предложили штрафовать за отказ принять ребенка без прививки в школу
В России предложили штрафовать за отказ принять ребенка без прививки

Топ на сегодня

Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Еще по теме

Полнолуние в июле 2019 года
Полнолуние 17 июля 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Коридор затмений: как изменится жизнь в июне 2020 года
Что нужно для счастья каждому Знаку Зодиака