Американские эксперты назвали Tesla самым некачественным автомобилем

Вадим Карасев

По итогам проведенного в США исследования качества автомобилей 32 различных марок выяснилось, что машины марки Tesla – наиболее дефектные. В основном недостатки касаются качества сборки и окраски.

Как сообщает агентство J.D. Power, самые низкокачественные авто делают Land Rover, Audi, Volvo и Tesla. Антирекорд по числу дефектов на 100 автомобилей поставила Tesla (250 при среднем значении в 166).

Лидерами рейтинга стали Dodge и Kia Motors со 136 дефектами на сотню машин. Традиционно хорошие результаты показали американские марки Chevrolet, Ram, Buick, GMC, Cadillac, а из европейских и азиатских производителей отличились Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Lexus.

Дефекты Tesla Model 3

В прошлом году Ruposters публиковал видео взрыва автомобиля Tesla в Москве. Тогда пострадали три человека, находившихся внутри.