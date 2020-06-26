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Американские эксперты назвали Tesla самым некачественным автомобилем

Американские эксперты назвали Tesla самым некачественным автомобилем

По итогам проведенного в США исследования качества автомобилей 32 различных марок выяснилось, что машины марки Tesla – наиболее дефектные. В основном недостатки касаются качества сборки и окраски.

Как сообщает агентство J.D. Power, самые низкокачественные авто делают Land Rover, Audi, Volvo и Tesla. Антирекорд по числу дефектов на 100 автомобилей поставила Tesla (250 при среднем значении в 166).

Лидерами рейтинга стали Dodge и Kia Motors со 136 дефектами на сотню машин. Традиционно хорошие результаты показали американские марки Chevrolet, Ram, Buick, GMC, Cadillac, а из европейских и азиатских производителей отличились Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Lexus.

Дефекты Tesla Model 3

В прошлом году Ruposters публиковал видео взрыва автомобиля Tesla в Москве. Тогда пострадали три человека, находившихся внутри.

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По материалам: uposters.ru

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