Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги

Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги

Ароматерапия известна по всему миру: масла повсеместно используют не только для приготовления духов, но и для привлечения в жизнь необходимых благ, здоровья, любви и душевной гармонии. Существуют и денежные ароматы, использование которых поможет улучшить финансовое положение.


Деньги подобны воде, и останавливать финансовые потоки нельзя. Всем известно, что финансовое благополучие не дается просто так, и часто нужно сначала потратиться, чтобы затем расходы окупились. Однако траты порой превышают прибыль. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обзавестись помощниками, которые позволят направить денежную энергию в нужное русло.

Энергетика ароматических масел для привлечения денег

Для того чтобы использовать масла по назначению, важно знать то, какие из них действительно притягивают богатство и усиливают финансовые потоки. Использование эфирных масел не по назначению может не лучшим образом отразиться на благосостоянии.

Кедр. Использование этого масла поможет найти верный путь к богатству и процветанию, а также исключить ошибки в важных делах. Терпкий аромат очищает разум и не позволяет манипуляторам пробить энергетическое поле человека.

Имбирь. Масло имбиря защищает от врагов в и завистников, помогает не сворачивать с пути, добиваться поставленных целей в кратчайший срок.


Корица. Масло корицы используют для того, чтобы привлечь удачу и успех, найти верное решение и общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. Корица привлекает благосостояние и дает возможность быстро находить выход из сложных ситуаций.

Пачули. Это масло считается одним из сильнейших магнитов для привлечения денежной энергетики. Использование масла пачули привлекает финансы и открывает все дороги, ведущие к обретению благосостояния.

Мускатный орех. Этот аромат помогает справиться со страхом и неуверенностью, а также не попадать под влияние манипуляторов, мешающих добиваться своего на деловом поприще.

Базилик. Ароматное масло очищает сознание и помогает настроиться на позитив, благодаря которому можно смело идти путем богатства и процветания, не обращая внимание на досадные недоразумения.

Апельсин. Масло придаст уверенности и наполнит день смыслом, не давая опускать рук при встрече с преградами и неприятностями. Также масло апельсина привлекает денежную удачу.

Лавр. Привлечь деньги с помощью эфирного масла лавра не составит труда. Также лавр используют для воплощения в жизнь смелых идей, приносящих прибыль уже в скором времени.


Мята. Это масло любят деньги, и его используют непосредственно для привлечения в жизнь финансовых потоков.

Сандал. Масло этого дерева помогает привлекать деньги, однако его воздействие начинается спустя некоторое время. Постоянное использование сандала помогает преодолевать любые трудности и раз за разом становиться любимчиком судьбы.

Сосна. Эфирное масло помогает привлечь деньги и стабильность на длительное время и не бояться кризисов.

Шалфей. Использование этого аромата позволит находить новые способы для заработка и не оставаться без денег даже в трудные времена.

Иланг-иланг. Аромат помогает не просто зарабатывать, но и находить нужные связи, полезные знакомства и развиваться в деловой среде за счет обретения хороших партнеров.

Кассия. Это масло помогает «разморозить» финансовые потоки и справиться с кризисом.

Лемонграсс. Масло используют для защиты от грабителей и воров. Аромат помогает вычислить тайных врагов и не передавать им накопленное, тем самым увеличивая денежные потоки и сохраняя финансы в безопасности.

Лимон. Эфирное масло лимона дает возможность быстро продавать товары и находить выгодные точки сбыта для своей продукции.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала гладковыбритый лобок
"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США
Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США
У Ефремова случился сердечный приступ
У Ефремова случился сердечный приступ
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси
Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси
Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года
Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года
Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги
Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги
Российского журналиста объявили в международный розыск за призывы к терроризму
Российского журналиста объявили в международный розыск за призывы к
В США закрыли дело о смерти Сергея Хрущева
В США закрыли дело о смерти Сергея Хрущева
Завершилось расследование обстоятельств смерти сына Никиты Хрущева
Завершилось расследование обстоятельств смерти сына Никиты Хрущева

Топ на сегодня

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали

Еще по теме

Заговоры, чтобы найти деньги
Какие ароматы привлекут богатство в ваш дом
Какие цвета притягивают деньги
Масло пачули для привлечения денег: как его правильно использовать