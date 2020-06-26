Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги

Вадим Карасев

Ароматерапия известна по всему миру: масла повсеместно используют не только для приготовления духов, но и для привлечения в жизнь необходимых благ, здоровья, любви и душевной гармонии. Существуют и денежные ароматы, использование которых поможет улучшить финансовое положение.

Деньги подобны воде, и останавливать финансовые потоки нельзя. Всем известно, что финансовое благополучие не дается просто так, и часто нужно сначала потратиться, чтобы затем расходы окупились. Однако траты порой превышают прибыль. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обзавестись помощниками, которые позволят направить денежную энергию в нужное русло.

Энергетика ароматических масел для привлечения денег

Для того чтобы использовать масла по назначению, важно знать то, какие из них действительно притягивают богатство и усиливают финансовые потоки. Использование эфирных масел не по назначению может не лучшим образом отразиться на благосостоянии.

Кедр. Использование этого масла поможет найти верный путь к богатству и процветанию, а также исключить ошибки в важных делах. Терпкий аромат очищает разум и не позволяет манипуляторам пробить энергетическое поле человека.

Имбирь. Масло имбиря защищает от врагов в и завистников, помогает не сворачивать с пути, добиваться поставленных целей в кратчайший срок.

Корица. Масло корицы используют для того, чтобы привлечь удачу и успех, найти верное решение и общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. Корица привлекает благосостояние и дает возможность быстро находить выход из сложных ситуаций.

Пачули. Это масло считается одним из сильнейших магнитов для привлечения денежной энергетики. Использование масла пачули привлекает финансы и открывает все дороги, ведущие к обретению благосостояния.

Мускатный орех. Этот аромат помогает справиться со страхом и неуверенностью, а также не попадать под влияние манипуляторов, мешающих добиваться своего на деловом поприще.

Базилик. Ароматное масло очищает сознание и помогает настроиться на позитив, благодаря которому можно смело идти путем богатства и процветания, не обращая внимание на досадные недоразумения.

Апельсин. Масло придаст уверенности и наполнит день смыслом, не давая опускать рук при встрече с преградами и неприятностями. Также масло апельсина привлекает денежную удачу.

Лавр. Привлечь деньги с помощью эфирного масла лавра не составит труда. Также лавр используют для воплощения в жизнь смелых идей, приносящих прибыль уже в скором времени.

Мята. Это масло любят деньги, и его используют непосредственно для привлечения в жизнь финансовых потоков.

Сандал. Масло этого дерева помогает привлекать деньги, однако его воздействие начинается спустя некоторое время. Постоянное использование сандала помогает преодолевать любые трудности и раз за разом становиться любимчиком судьбы.

Сосна. Эфирное масло помогает привлечь деньги и стабильность на длительное время и не бояться кризисов.

Шалфей. Использование этого аромата позволит находить новые способы для заработка и не оставаться без денег даже в трудные времена.

Иланг-иланг. Аромат помогает не просто зарабатывать, но и находить нужные связи, полезные знакомства и развиваться в деловой среде за счет обретения хороших партнеров.

Кассия. Это масло помогает «разморозить» финансовые потоки и справиться с кризисом.

Лемонграсс. Масло используют для защиты от грабителей и воров. Аромат помогает вычислить тайных врагов и не передавать им накопленное, тем самым увеличивая денежные потоки и сохраняя финансы в безопасности.

Лимон. Эфирное масло лимона дает возможность быстро продавать товары и находить выгодные точки сбыта для своей продукции.