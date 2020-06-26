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Беглов попросил сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования

Беглов попросил сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ на его страницу в соцсети "ВКонтакте".

"Я хочу сказать, что на все обращения мы реагируем, принимаем соответствующие меры. Если у кого-то есть какие-то обращения, если есть недочеты, то всегда можно обратиться либо в правительство города, либо на мою страничку "ВКонтакте". Мы отреагируем… Если есть обращение, мы в самые короткие часы все эти обращения будем отправлять и в правоохранительные органы, чтобы они реагировали. Нам скрывать нечего. Ведь мы голосуем за страну, за безопасность, за стабильность и за себя, конечно", - сказал Беглов в эфире Телеканала 78.

Он отметил, что в организации голосования по поправкам в конституцию участвуют 30 территориальных избирательных комиссий, 1899 постоянных участковых избирательных комиссий. Общественная палата Петербурга сформировала корпус наблюдателей, в который вошли порядка 12 тысяч человек.


"Требования простые: тем, кто придет голосовать, предоставить маски, перчатки и ручки. На всех участках сделана разметка, чтобы соблюдать дистанцию. Созданы все необходимые условия безопасности… Сегодня участки открылись, все участки готовы. Сегодня жители уже пришли и проголосовали", - отметил губернатор.

# Политика
По материалам: ria.ru

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