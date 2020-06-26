Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента

Влада Некрасова

Белоруссия пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав республики выскажет свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу глава МИД Владимир Макей.

"Да, будем (приглашать международных наблюдателей – ред.). Мы запросили минздрав, их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. И на основании их информации будем формулировать наше приглашение", - сказал Макей журналистам.