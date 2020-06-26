Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента

Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента

Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента
Белоруссия пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав республики выскажет свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу глава МИД Владимир Макей.

"Да, будем (приглашать международных наблюдателей – ред.). Мы запросили минздрав, их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. И на основании их информации будем формулировать наше приглашение", - сказал Макей журналистам.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах
Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах
Пелагея и Иван Телегин будут делить совместное имущество в суде
Пелагея и Иван Телегин будут делить совместное имущество в суде
Генетики назвали родиной домашних кур Юго-Восточную Азию
Генетики назвали родиной домашних кур Юго-Восточную Азию
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
В Челябинской области намерены до конца года открыть свыше 32 новых центров допобразования детей
В Челябинской области намерены до конца года открыть свыше 32 новых
В Приамурье создадут 42 «Точки роста»
В Приамурье создадут 42 «Точки роста»
В Республике Башкортостан приняли закон о льготном приеме в школы и детские сады
В Республике Башкортостан приняли закон о льготном приеме в школы и
Школы и ссузы Кузбасса получили новую технику
Школы и ссузы Кузбасса получили новую технику
В Подмосковье 56 детских лагерей получили разрешение на работу
В Подмосковье 56 детских лагерей получили разрешение на работу
Горячая линия Минпросвещения России по организации дистанционного обучения продолжает работать и после окончания учебного года
Горячая линия Минпросвещения России по организации дистанционного
Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента
Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента
На параде в Донецке показали «непробиваемый» Т-64 и противотанковый УАЗ
На параде в Донецке показали «непробиваемый» Т-64 и противотанковый

Топ на сегодня

Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Еще по теме

ЦИК не пригласит наблюдателей от Украины на выборы президента России
Матвиенко: международные наблюдатели научатся в России честным и открытым выборам
В ЦИК на выборах президента России ждут наблюдателей от ОБСЕ, СНГ и ШОС
Наблюдателей ПАСЕ не пригласят на выборы президента России