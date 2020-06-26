Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Больше, чем в других странах: в МВФ объяснили, почему ВВП Украины обрушится до конца года

Больше, чем в других странах: в МВФ объяснили, почему ВВП Украины обрушится до конца года

Больше, чем в других странах: в МВФ объяснили, почему ВВП Украины обрушится до конца года

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на прогнозы Кабмина о том, что валовыйвнутренний продукта (ВВП) Украины может упасть на 4−8% по сравнению с 2019 годом, в Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что падение будет намного большим — на уровне 8,2%.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в четверг. в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) «Business Outlook: Crisis Management Lessons», передает Интерфакс-Украина.

При этом у международных банкиров есть объянсение такому падению — слабые запасы накоплений украинских домохозяйств и ограниченная фискальная поддержка экономики.

«Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый — у украинских домохозяйств нет таких (…) денежных буферов, как в других странах», — заявил Лонгман, пояснив, что уровень потребления упал очень сильно и продолжит падать еще больше, если отсутствует запас денежных накоплений.

Также представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.

Он уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, которая вместе с тем ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

Люнгман также отметил, что очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие, пока не изобретут вакцину против COVID-19.

Напомним, в начале июня МВФ ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе. Фонд также понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году. При этом ожидания МВФ существенно хуже, чем правительства и Нацбанка Украины (4,8−5% падения в этом году) и других организаций, в частности Всемирного банка, который прогнозирует в этом году спад всего на 3,5%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой главными рисками выполнение программы Stand-By для Украины являются высокий государственный долг и большие потребности правительства в финансировании.

34 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным чтением
Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным
Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами
Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами
Disney изменит аттракционы в парках из-за обвинений в расизме
Disney изменит аттракционы в парках из-за обвинений в расизме
Легенду порно обвинили в домогательствах и изнасиловании десятков женщин
Легенду порно обвинили в домогательствах и изнасиловании десятков
Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серии
Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих
Деми Мур сыграет в триллере про пандемию
Деми Мур сыграет в триллере про пандемию
Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время
Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время
В России отреагировали на протест Украины из-за парадов в Крыму
В России отреагировали на протест Украины из-за парадов в Крыму
Беглов попросил сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования
Беглов попросил сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования
Symantec заявила о новых хакерских атаках
Symantec заявила о новых хакерских атаках
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Cына солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина сравнивают с Джейсоном Момоа: "Аквамен. Русская версия"
Cына солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина сравнивают с Джейсоном

Топ на сегодня

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали

Еще по теме

МВФ запретил поднимать зарплату украинцам
МВФ напомнил Украине условия для получения транша
Финансовая помощь для Украины: названы главные условия
Состояние дорог ухудшилось по сравнению с 2014 годом, – Новак