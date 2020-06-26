"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала гладковыбритый лобок

Вадим Карасев

27-летняя Барбара Пино опубликовала на своей странице в инстаграме откровенный снимок. Победительница "Холостяка" похвасталась стройным телом.

Барбара Пино недавно стала победительницей седьмого сезона "Холостяка" - именно ее выбрал в финале проекта стоматолог Антон Криворотов.

Горячая модель решила побаловать своих поклонников новыми откровенными снимками. На фото звезда позирует в откровенном купальнике, демонстрируя гладковыбритую зону бикини.

Мнение подписчиков победительницы "Холостяка" разделилось - если одни восхитились идеальным телом модели, то другие признались, что разочарованы ею. Звезду раскритиковали за чрезмерную откровенность снимков, заявив, что эротичные фото мало вяжутся со скромным образом девушки, к которому многие привыкли благодаря шоу "Холостяк".

"Барбара, это вообще законно быть такой красивой ???", "Шикарная!", "Просто ваууу", "В программ холостяк ты была такая скромная", "Чот почти все участницы Холостяка с Криворотовым любят голые посниматься. И эта туда же. Была лучшего мнения об этой девушке, она казалась скромной и уважающей себя, на деле такая же как и все. Разочарована", - пишут пользователи сети.

По словам Барбары Пино, для нее было непросто участвовать в проекте и взаимодействовать с другими девушками, поскольку она является интровертом. Девушка раскрыла, продолжились ли у нее отношения с Антоном Криворотовым после шоу.



"Сейчас мы с Антоном вместе, но квартиры у нас разные. Мы просто проводим время вместе - либо он у меня, либо я у него", - рассказала Барбара.

Победительница седьмого сезона "Холостяка" откровенно рассказала, о каком свадебном платье она мечтает.

"Оно должно быть суперминималистическое, простое, серого цвета, шелковое, такое воздушное, похожее на ночнушку, а не на свадебное платье", - отметила Барбара Пино.

Как писал NEWSTES, ранее Криворотов прокомментировал слухи о том, что его возлюбленная якобы ранее работала в эскорте.