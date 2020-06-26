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Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей

Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублейАнастасия ВолочковаФото: @volochkova_art

Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд. Он заявил, что Волочкова использовала его «в целях неосновательного обогащения» и потребовал возместить ему 130 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Из текста его искового заявления, который приводит издание, следует, что балерина затеяла в доме ремонт, стоимость которого составила 30 миллионов рублей. Однако, когда работы были почти завершены, пьяная Волочкова выгнала рабочих и разорвала отношения с Фоменко. В итоге строительная бригада выставила счета бизнесмену.

«Я попал в долговую кабалу и должен был находить деньги любым способом. Результатом сложившейся ситуации стали мои проблемы с законом», — написал Фоменко. Именно из-за этой ситуации, как утверждает предприниматель, его приговорили к 2,5 года лишения свободы за мошенничество.

Освободившись, мужчина решил привлечь бывшую возлюбленную к ответственности. Однако Волочкова обвинила его во лжи и заявила, что он психически болен. По словам Фоменко, из него сделали посмешище, это причинило ему вред и страдания, вследствие чего у мужчины началась затяжная депрессия. За возмещение морального ущерба бизнесмен потребовал еще 100 миллионов рублей.

Своими романами с богатыми бизнесменами Волочкова даже хвасталась в мемуарах «Плата за успех». При этом она рассказала, что бывшие жены и возлюбленные этих мужчин пытались затем «засветиться» в различных шоу и раздуть скандал из-за расставания. Таким женщинам балерина посоветовала заняться своей жизнью и научиться садиться на шпагат.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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