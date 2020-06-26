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Бывшую чиновницу Минкульта признали виновной в халатности по делу Серебренникова

Бывшую чиновницу Минкульта признали виновной в халатности по делу СеребренниковаСофия АпфельбаумФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Софию Апфельбаум, занимавшей пост директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта России и проходившей обвиняемой по делу «Седьмой студии», признали виновной в халатности. Об этом сообщает Telegram-канал RT в пятницу, 26 июня.

Ранее бывшая чиновница обвинялась в соучастии в мошеннической схеме вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым. Суд постановил, что Апфельбаум не была осведомлена о преступных действиях худрука «Гоголь-центра».

Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Его обвинили в хищении 129 миллионов рублей. Режиссеру грозит шесть лет лишения свободы. Приговор был вынесен в Мещанском суде Москвы.

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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