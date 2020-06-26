Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цены на бензин в России обновили рекорд

Цены на бензин в России обновили рекордФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Оптовые цены на бензин Аи-95 обновили рекорд, достигнув 57,43 тысячи рублей за тонну в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость топлива выросла на 1,28 процента по сравнению с предшествующим днем. В европейской части России цена Аи-95 увеличилась на 1,25 процента, до 57,94 тысячи рублей. В Москве стоимость топлива прибавила 1,63 процента и составила 59,56 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге она увеличилась на 1,01 процента и достигла 60,33 тысячи рублей.

На минувшей неделе в Минэнерго заверили, что рост оптовых цен на бензин не отразится на стоимости топлива в рознице. Последняя будет увеличиваться в пределах инфляции.

Позднее в Thompson Reuters Kortes оценили рост розничных цен. По его данным, цена литра Аи-92 увеличилась на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей, до 42,98 рубля. Стоимость Аи-95 выросла на 22 копейки, до 46,28 рубля. Дизель подорожал на 7 копеек, до 48,04 рубля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Николай Фоменко и другие на съемках сериала "Беспринципные"
Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Николай Фоменко и другие на
Цены на бензин в России обновили рекорд
Цены на бензин в России обновили рекорд
Практические советы о том, как противостоять энергетическим вампирам
Практические советы о том, как противостоять энергетическим вампирам
Москва обвинила Анкару в препятствовании расследованию гибели россиян в 2019 году
Москва обвинила Анкару в препятствовании расследованию гибели россиян
Серебренникову дали три года условно
Серебренникову дали три года условно
Пойманных на незаконном вознаграждении юрлиц могут отлучить от госзакупок
Пойманных на незаконном вознаграждении юрлиц могут отлучить от
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Воссоздано лицо человека из древнего погребения в Швеции
Воссоздано лицо человека из древнего погребения в Швеции
Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до
Детские технопарки Южного Урала примут более 4 тысяч ребят
Детские технопарки Южного Урала примут более 4 тысяч ребят
Российская нефть стала рекордно дороже Brent
Российская нефть стала рекордно дороже Brent

Топ на сегодня

В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Это очень важно. РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы
Это очень важно. РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы
Словацкий оператор в шоке, как Украина отремонтирует свой газопровод
Словацкий оператор в шоке, как Украина отремонтирует свой газопровод
ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
Порнозвезда пожаловалась на «преследующее ее до смерти» прошлое
Порнозвезда пожаловалась на «преследующее ее до смерти» прошлое

Еще по теме

Цены на бензин в России достигли абсолютного максимума
Оптовые цены на бензин в России с 26 по 30 сентября в основном снизились
В России с 5 по 9 сентября оптовые цены на бензин снизились
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал