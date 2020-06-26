Цены на бензин в России обновили рекорд

Вадим Карасев

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Оптовые цены на бензин Аи-95 обновили рекорд, достигнув 57,43 тысячи рублей за тонну в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость топлива выросла на 1,28 процента по сравнению с предшествующим днем. В европейской части России цена Аи-95 увеличилась на 1,25 процента, до 57,94 тысячи рублей. В Москве стоимость топлива прибавила 1,63 процента и составила 59,56 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге она увеличилась на 1,01 процента и достигла 60,33 тысячи рублей.

На минувшей неделе в Минэнерго заверили, что рост оптовых цен на бензин не отразится на стоимости топлива в рознице. Последняя будет увеличиваться в пределах инфляции.

Позднее в Thompson Reuters Kortes оценили рост розничных цен. По его данным, цена литра Аи-92 увеличилась на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей, до 42,98 рубля. Стоимость Аи-95 выросла на 22 копейки, до 46,28 рубля. Дизель подорожал на 7 копеек, до 48,04 рубля.