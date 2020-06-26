Covid-19 сближает: Турция и Греция разрядили двустороннюю напряжённость
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели сегодня, 26 июня, телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью администрации турецкого президента.
Согласно информации, стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, безопасности и экономики, а также вопросы двусторонних отношений. Собеседники также обменялись мнениями о путях взаимодействия в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19.
Лидеры договорились держать открытыми каналы связи между политическими руководствами стран.
Отношения двух союзников по НАТО отличаются традиционной напряжённостью, прежде всего в связи с застарелыми территориальными спорами в Эгейском море. В последние годы к этому добавился конфликт из-за попыток Турции начать разработку нефтегазовых месторождений в исключительной экономической зоне Кипра. Однако Анкара и Афины периодически идут на разрядку взаимного противостояния, и в этот раз, как отмечают комментаторы, поводом избраны совместные усилия в сдерживании распространения Covid-19.
Мицотакис и Эрдоган обсудили последствиями вспышки коронавируса, открытия границ и восстановления туристических потоков, говорится в заявлении канцелярии греческого премьера по итогам переговоров.