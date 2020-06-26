Covid-19 сближает: Турция и Греция разрядили двустороннюю напряжённость

Лидия Мартынова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели сегодня, 26 июня, телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью администрации турецкого президента.

Согласно информации, стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, безопасности и экономики, а также вопросы двусторонних отношений. Собеседники также обменялись мнениями о путях взаимодействия в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19.

Лидеры договорились держать открытыми каналы связи между политическими руководствами стран.

Отношения двух союзников по НАТО отличаются традиционной напряжённостью, прежде всего в связи с застарелыми территориальными спорами в Эгейском море. В последние годы к этому добавился конфликт из-за попыток Турции начать разработку нефтегазовых месторождений в исключительной экономической зоне Кипра. Однако Анкара и Афины периодически идут на разрядку взаимного противостояния, и в этот раз, как отмечают комментаторы, поводом избраны совместные усилия в сдерживании распространения Covid-19.

Мицотакис и Эрдоган обсудили последствиями вспышки коронавируса, открытия границ и восстановления туристических потоков, говорится в заявлении канцелярии греческого премьера по итогам переговоров.

«Два лидера не обсуждали важные политические вопросы, но они согласились с тем, что (двусторонняя) напряжённость относительно высока и что каналы связи должны быть восстановлены. Не может быть снижения напряжённости, если обе стороны не разговаривают», — на условиях анонимности сообщил в пятницу агентству Reuters дипломатический источник в Афинах.