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CША ввели новые антикитайские санкции из-за Гонконга

CША ввели новые антикитайские санкции из-за ГонконгаМайк ПомпеоФото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Соединенные Штаты вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Ограничительные меры, направленные на членов Коммунистической партии Китая (КПК) анонсировал госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.

Помпео объявил, что американское государство вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыванию автономии Гонконга». Имена конкретных чиновников, которые попадают под ограничение, он не назвал.

29 мая президент США Дональд Трамп анонсировал широкий спектр мер, направленных против китайского государства из-за ситуации с Гонконгом. Спустя два дня по этому поводу высказался Помпео: он рассказал о том, что американские власти рассматривают возможность принимать у себя жителей Гонконга.

Ранее Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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